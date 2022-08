Stiri pe aceeasi tema

Agentia Federala pentru Supravegherea Comunicatiilor din Rusia, Roskomnadzor, a anuntat vineri sanctiuni impotriva unor companii IT straine, printre care si TikTok, Telegram, Zoom, Discord si Pinterest, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca, deși exista loc pentru o dezbatere la nivel european privind interzicerea turiștilor ruși, este important sa nu ingreunam viața oponenților Kremlinului sa fuga din Rusia, relateaza Reuters.

Analistul politici Alina Mungiu Pippidi intra tare in scandalul generat de raportul Amnesty International care spunea ca Ucraina a creat baze militare in școli și spitale pentru ca mai apoi sa acuze Rusia ca distruge zone locuite de civili. Mungiu spune ca Amnesty a fost izgonita din Rusia și ca…

Rusia a afirmat ca a ucis un numar semnificativ de mercenari straini care lupta in Ucraina in ultimele trei saptamani, inclusiv 23 din Marea Britanie, transmite The Guardian.

Promovarea relațiilor netradiționale va fi interzisa in Rusia pentru toata lumea, indiferent de varsta, a declarat Alexander Khinshtein, șeful Comitetului Dumei de Stat pentru politica informaționala, tehnologia informației și comunicații.

Autoritatile ruse au blocat site-ul Die Welt, un important cotidian german care publica stiri despre razboiul din Ucraina in limba rusa, transmite duminica dpa, potrivit Agerpres.Utilizatorii de internet din Rusia nu au putut accesa site-ul incepand de sambata, potrivit registrului autoritatii ruse…

Premierul Ungariei, ultranationalistul Viktor Orban, a declarat miercuri ca tara sa nu va sustine nicio propunere care sa implice NATO in razboiul din Ucraina, deoarece considera ca este vorba despre un conflict exclusiv intre Rusia si Ucraina, transmite agentia MTI, conform AGERPRES.

Rusia nu este la curent cu locul in care sunt tinuti cei doi cetateni americani luati prizonieri in Ucraina si nici cine va judeca cazul lor, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, pentru CNN.