Rusia vrea să instaleze un ''dom'' pentru apărare aeriană cu rachete S-400 deasupra regiunii sale arctice Rusia intentioneaza sa instaleze un "dom" deasupra regiunii sale polare inarmand toate diviziile sale arctice din Flota de Nord cu baterii de rachete S-400, a declarat luni comandantul acestei structuri a marinei militare ruse citat de Reuters.



Rusia si-a suplimentat prezenta militara in Arctica, construind infrastructura noua si reconditionand porturile in conditiile in care incearca sa-si impuna dominatia in regiunea cu o uriasa bogatie neexploatata.



Alte tari au incercat si ele sa-si sporeasca prezenta in regiunea arctica, provocand temeri privind intensificarea rivalitatii…

Sursa articol: agerpres.ro

