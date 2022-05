Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters. Ucraina, unul dintre principalii producatori…

- Ucraina, unul dintre principaliii producatori de cereale, isi exporta cea mai mare parte a marfurilor prin porturi. Insa, dupa invazia Rusiei, Kievul a fost nevoit sa exporte pe cale feroviara sau prin porturi mici de la Dunare. Directorul executiv al Programului Alimentar Mondial (PAM) David Beasley…

- Kremlinul respinge acuzatia formulata de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia Rusia foloseste aprovizionarea cu gaze naturale ca instrument de santaj, dupa ce gigantul energetic rus Gazprom a oprit exporturile de gaze catre Polonia si Bulgaria, relateaza The Guardian.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si președintele rus, Vladimir Putin au discutat din nou la telefon, marți. Potrivit, Le Figaro, Franța spune ca nu este posibila nicio misiune umanitara Mariupol „in aceasta etapa”. Intre timp Putin i-a transmis omologului francez ca cere fortelor ucrainene care…

- Presedintele american, Joseph Biden, a afirmat, joi dupa-amiaza, ca efectele sanctiunilor impuse de Occident sunt mult mai grave in Rusia decat pe plan intern, pentru cetatenii din Statele Unite. "Asa cum am spus de la inceput, vor fi costuri pe plan intern in contextul in care impunem sanctiuni…

- ”Nu avem intenții rele fața de vecinii noștri. Și i-aș sfatui sa nu escaladeze situația, sa nu impuna nicio restricție, ne indeplinim toate obligațiile și le vom indeplini in continuare”, a declarat vineri președintele Vladimir Putin la ceremonia de ridicare a drapelului de stat pe feribotul Mareșal…

- Președintele american Joe Biden va vorbi despre situația din Ucraina in timpul discursului sau de marți privind starea Uniunii, a anunțat secretarul de presa al Casei Albe Jen Psaki.Ieșirea lui Biden are loc dupa ce Vladimir Putin a Vladimir Putin a ordonat ca arsenalul nuclear ”de descurajare” sa fie…

- "Conducerea Ministerului Apararii Nationale a luat toate masurile necesare de reactie, atat cele care revin in mod direct institutiei, precum si cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului national de securitate, conform planurilor de cooperare interinstitutionala, elaborate din timp",…