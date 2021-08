Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov a anunțat luni ca țara sa este gata sa medieze pentru a restabili pacea și liniștea in Afganistan și a aratat ca este gata sa lucreze pentru rezolvarea crizei alaturi de Statele Unite, China sau Pakistan, relateaza Reuters . „Ramanem angrenați in obiectivul de…

- Rusia, China, Statele Unite și Pakistanul sunt interesate sa serveasca drept mediatori în rezolvarea crizei din Afganistan, a declarat marți ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de Reuters. ”Ramânem angajați în misiunea de instaurare a pacii și stabilitații…

- Președintele Vladimir Putin a respins duminica ideea de a trimite persoane evacuate din Afganistan în țarile din apropierea Rusiei, spunând ca nu dorește „militanți care vin ca refugiați sub acoperire”, scriu agențiile de presa rusești, citate de Reuters și metro.us. Putin a…

- Unul dintre cei mai inalti oficiali rusi din domeniul securitatii a pus la indoiala miercuri angajamentul Washingtonului fata de Ucraina in lumina retragerii americane grabite din Afganistan, si crede ca intr-o zi americanii isi vor abandona si aliatii ucraineni intr-un mod la fel de abrupt, consemneaza…

- China si Rusia au inceput luni manevre militare comune "antiteroriste" intr-un moment in care cele doua tari se confrunta cu "provocari din cauza schimbarii situatiei de securitate in Asia Centrala" in urma retragerii trupelor americane din Afganistan, mentioneaza marti presa oficiala chineza, citata…

- Statele Unite îsi vor continua atacurile aeriene împotriva talibanilor în cazul în care acestia îsi continua ofensiva pe care au lansat-o la începutul lui mai în Afganistan, a anunțat seful operatiunilor militare americane în Afganistan, potrivit Reuters…

- Rusia va desfașura în aceasta toamna exerciții militare strategice în zona arctica, a anunțat flota nordica a Rusiei, potrivit Interfax, preluata de Reuters. Rusia și-a marit în ultimii ani prezența militara în zona arctica, unde micșorarea zonelor acoperite de gheața…