Rusia vrea să elimine limita de vârstă pentru înrolarea în armată Rusia pregateste un proiect de lege menit sa elimine limita de varsta pentru inrolarea in armata, potrivit Dumei de Stat a Rusiei, relateaza AFP. ”Scopul proiectului de lege este eliminarea limitei de varsta pentru cetatenii cu varsta legala de munca (…), care au dreptul sa incheie primul contract de serviciu militar”, se arata in nota […] The post Rusia vrea sa elimine limita de varsta pentru inrolarea in armata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

