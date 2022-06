Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mari cumparatori de gaze din Rusia s-au grabit luni sa gaseasca surse alternative de combustibil si ar putea arde mai mult carbune pentru a face fata fluxurilor reduse de gaz din Rusia, care ameninta sa provoace o criza energetica in timpul iernii, daca depozitele nu vor fi umplute, transmite…

- Pana la ora 14: 53 GMT (17:53 ora Romaniei), rubla se apreciase cu 3,6% pentru a fi tranzactionata la 77,25 fata de euro, mai devreme atingand 76,96, cel mai ridicat nivel atins din iunie 2020. Rubla s-a apreciat cu 3% fata de dolar, la 73,17 unitati, osciland in jurul nivelurilor vazute inainte de…

- Rubla rusa s-a consolidat luni, trecand de 77 de unitați pentru un euro, pana la un maximul din ultimii doi ani, ajutata de plațile de impozite pe care companiile urmeaza sa le efectueze in aceasta saptamana și in contextul in care piața așteapta, vineri, o decizie importanta a bancii centrale, noteaza…

- Analiștii financiari spun ca Rusia primește aproape 1 miliard și jumatate de dolari pe zi din ceea ce exporta și ca rubla s-ar putea consolida și mai mult, avand in vedere controlul asupra capitalului și scaderea importurilor. Dar… Dupa ce Banca Centrala a Rusiei a relaxat masurile de control al capitalului,…

- Concret, in cadrul Planului Marshall de dupa Al Doilea Razboi Mondial, SUA au oferit Europei ca asistenta economica si tehnica pentru o perioada de patru ani o suma echivalenta astazi cu circa 200 de miliarde de dolari."Cred ca ceea ce avem nevoie pentru Ucraina, la capatul zilei, este un model actualizat…

- Cumparatorii europeni majoreaza achizitiile de carbune din intreaga lume, dupa ce Comisia Europeana (CE) a propus marti noi sanctiuni contra Rusiei, inclusiv interzicerea importurilor de carbune din Rusia si a intrarii navelor rusesti in porturile UE, au declarat pentru Reuters surse din domeniul transporturilor.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret care introduce restrictii privind vizele pentru cetatenii tarilor pe care Moscova le considera ”neprietenoase” ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei in Ucraina, relateaza Reuters. Decretul, care intra in vigoare luni, suspenda…

- Rusia, un important exportator mondial de grau, ar putea limita livrarile de produse alimentare si agricole doar la tarile ”prietene”, pe fondul sanctiunilor occidentale impuse Moscovei din cauza razboiului Rusiei din Ucraina, a afirmat, vineri, Dmitri Medvedev, fostul presedinte (2008-2012) si actual…