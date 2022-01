Rusia vrea o nouă ordine mondială: sancțiunile SUA nu îl vor opri pe Putin Acumularea trupelor rusești la granița cu Ucraina este provocarea clara a Moscovei la adresa ordinii globale. Europa se afla in pragul unui conflict militar major, iar capacitatea Washingtonului de a influența deciziile Rusiei folosind sancțiuni pare o strategie depașita. Sancțiunile de pana acum s-au concentrat in mare parte asupra persoanelor și entitaților despre care se […] The post Rusia vrea o noua ordine mondiala: sancțiunile SUA nu il vor opri pe Putin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

