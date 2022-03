Rusia vrea extinderea plăților în ruble pentru mai multe produse esențiale Președintele Dumei de Stat din Rusia, Viaceslav Volodin, a propus extinderea listei de bunuri de export pentru care plata sa fie facuta in ruble, printre acestea numarandu-se ingrașamintele, cerealele, petrolul, carbunele, metalele și lemnul. El a facut apel la politicienii europeni sa „nu mai caute scuze pentru care țarile lor nu pot plati in ruble”. […] The post Rusia vrea extinderea plaților in ruble pentru mai multe produse esențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

