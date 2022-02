Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut și o conversație telefonica cu Ursula von der Leyen. Am vorbit despre decizii concrete privind consolidarea capacitaților de aparare ale Ucrainei, asistența macrofinanciara și apartenența Ucrainei la #UE”, a transmis Vladimir Zelenski.Also had a phone conversation with @vonderleyen . Talked…

- Imagini cu mai multi soldați ruși jefuind o banca, dar și un magazin devin virale pe rețelele sociale. Imaginile au fost facut publice pe Twitter. Ucraina se afla duminica in cea de a patra zi a invaziei rusești. Russian soldiers looting a store in Ukraine.Old habits die hard in the Russian Army… pic.twitter.com/Bq0CWlvH1b…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca a „a spart planul Rusiei”, in a treia zi de invazie a țarii sale, cerandu-le rușilor sa-i spuna lui Vladimir Putin sa opreasca razboiul. ????Звернення Президента України Володимира Зеленського:«Ми вистояли й успішно відбиваємо…

- Orașul-port Mariupol este sub un tir puternic și au fost raportate sute de explozii, a declarat o sursa diplomatica pentru agenția de presa Reuters, relateaza BBC. Mariupol este unul dintre cele mai mari porturi ucrainene de la Marea Azov și este situat in apropiere de linia frontului dintre forțele…

- De teama atacurilor in serie, in Kiev și in alte orașe unrainene s-a instalat panica și mii de oameni incearca sa paraseasca zonele sensibile. LIVE: Ukrainians leave Kyiv after Russian forces begin a military operation in Ukraine https://t.co/IuUcMs1c2o — Reuters (@Reuters) February 24, 2022 Some Kyiv…

- Publicația eronata a agenției Bloomberg despre inceputul "invaziei" Rusiei in Ucraina vorbește despre pericolul declarațiilor agresive ale Statelor Unite și ale capitalelor occidentale, ea arata cum astfel de mesaje pot duce la consecințe ireparabile, a declarat pentru RIA Novosti purtatorul de cuvint…

- Infamul grup Wagner, condus de unul dintre cei mai apropiați asociați ai președintelui Putin, scoate din Africa zeci de mercenari caliți in lupta pentru a-i trimite in Europa de Est, unde forțele ruse amenința Ucraina, potrivit The Daily Beast .Potrivit a doi ofițeri militari superiori din Republica…

