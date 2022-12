Stiri pe aceeasi tema

- Lupte grele continua sa aiba loc in zona orașului Bahmut, din regiunea Donbas, in cea de-a 283-a zi de razboi in Ucraina. Forțele ruse continua sa investeasca o mare parte din efortul lor operațional și din puterea de foc pe care o au la dispoziție de-a lungul unei linii de front de circa 15 kilometri…

- Institutul american pentru studiul razboiului (ISW), in analiza sa zilnica dedicata situației militare din Ucraina, considera ca este posibil ca trupele rusești sa iși transfere forțele in regiunea Donețk dupa ce s-au retras de pe malul drept in regiunea Herson, pentru a-și intensifica operațiunile…

- Cecenul Ramzan Kadirov, aliatul lui Putin, a declarat ca susține decizia Ministerului rus al Apararii și a comandantului din Ucraina de a retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson, potrivit CNN . Kadirov, care a criticat frecvent ministerul și conducerea operațiunii, a declarat ca generalul Serghei…

- "Avand in vedere actul terorist efectuat de regimul de la Kiev cu participarea unor experti britanici impotriva navelor Flotei Marii Negre si a navelor civile implicate in securitatea coridoarelor cerealiere, Rusia isi suspenda participarea la implementarea acordului asupra exportului de produse agricole…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri incheierea mobilizarii partiale decretate pe 21 septembrie de presedintele Vladimir Putin pentru consolidarea armatei ruse in campania militara impotriva Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE. Dintre cei 300.000 de rezervisti convocati, aproximativ 82.000…

- Luata prin surprindere și destabilizata de forța și rapiditatea contraofensivei ucraineane, Rusia a inregistrat regrese in Ucraina si a pierdut sectoare-cheie pe front, cu exceptia notabila a Bahmut, unde ea avanseaza datorita mercenarilor grupului paramilitar Wagner, trupe auxiliare considerate acum…

- Rusia va avea nevoie probabil intre doi si patru ani pentru a-si reconstrui fortele armate la nivelul de dinaintea razboiului pe care il duce in Ucraina, a apreciat marti ministrul apararii eston, Hanno Pevkur, care a pledat pentru o presiune continua la adresa Moscovei, relateaza AFP.

- Ieri, 10 octombrie, pentru cetațenii Republicii Moldova a fost una dintre cele mai ingrijoratoare zile de la declanșarea (la 24 februarie) a barbarului razboi al Federației Ruse impotriva Ucrainei, ori, ieri, rușii bombardand masiv, nemilos și absurd orașele Ucrainei (inclusiv capitala Kiev) au admis…