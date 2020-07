Rusia votează pentru extinderea erei Putin Rusia a adoptat marea revizuire constituționala care îl da posibilitatea lui Vladimir Putin sa ramâna la Kremlin pâna în 2036, un referendum denunțat de opoziție, care îl vede ca pe o manevra a lui Putin pentru a se menține la putere, potrivit AFP.



Rușii au validat referendumul cu 74,1% care, pe lânga întrebarea prelungirii mandatelor președintelui în funcție, introduce și principii conservatoare în Constituție, potrivit rezultatelor din aproape 30% din secțiile de votare distribuite pe imensul teritoriu rus.



