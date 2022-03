Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa demonstreze ca este de partea Ucrainei in razboiul acesteia cu Rusia, la o zi dupa ce a semnat cererea oficiala de aderare la blocul comunitar, transmite Reuters. Zelenski a scris pe Twitter ca marile orașe din Ucraina sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat duminica plasarea in alerta a ”fortei de disuasiune” a armatei ruse – care poate include o componenta nucleara -, relateaza AFP. ”Ordon Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa puna Fortele de disuasiune ale armatei ruse in regim special de alerta…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins oferta Kremlinului de a discuta in Belarus, precizand ca aceasta țara a luat partea Rusiei in conflict. In declarațiile rostite in limba rusa, președintele ucrainean a spus ca Ucraina dorește discuții cu Rusia pentru a pune capat luptelor, dar a insistat…

- Adoptarea sanctiunilor impotriva presedintelui rus Vladimir Putin si a ministrului sau de externe Serghei Lavrov reprezinta „o demonstratie a neputintei absolute” a occidentalilor, a declarat vineri seara, 25 februarie, purtatorul de cuvant al diplomatiei ruse. „Sanctiunile impotriva presedintelui si…

- Ucraina nu va accepta modificarea frontierelor, afirma presedintele Volodimir Zelenski, dupa decizia Rusiei de recunoastere a independentei regiunilor Donetk si Lugansk, avertizind asupra dreptului la aparare colectiva, noteaza Noi.md cu referire la mediafax. "Cele mai noi actiuni ale Rusiei sint o…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a organizat, vineri seara, o videoconferinta cu liderii Romaniei, Canadei, Marii Britanii, Frantei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Uniunii Europene si NATO. Rusia va plati „un pret extrem de mare” in cazul unui atac militar impotriva Ucrainei, a avertizat presedintele…

- Ucraina 'nu are nevoie' de soldati straini pe teritoriul sau pentru a face fata Rusiei, care a desfasurat peste 100.000 de militari la frontiera comuna, a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…