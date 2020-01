Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a depus luni la parlament propunerile sale de amendare a Constitutiei, la mai putin de o saptamana de la anuntul sau surpriza privind o reforma a sistemului politic, transmite AFP.

- Brusca modificare a Constitutiei, anuntata, miercuri, de presedintele rus Vladimir Putin pare sa îi asigure ramânerea la putere si dupa anul 2024, când el paraseste presedintia. Într-un mod care a luat prin surprindere, Putin a propus pe neasteptate niste amendamente constitutionale…

- Deputatii rusi l-au confirmat joi pe seful Fiscului, Mihail Misustin, in functia de premier, informeaza AFP si agentiile de presa ruse, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin l-a desemnat miercuri ca sef al executivului pe directorul Fiscului, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui…

- Presedintele rus Vladimir Putin va emite un decret special care va stabili „data si regulile supunerii amendamentelor Constitutiei unui vot”, fara sa se convoace un referendum, a declarat miercuri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce presedintele Vladimir Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a desemnat miercuri ca nou premier pe directorul fiscului, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui public, au anuntat agentiile ruse de presa, citand Kremlinul, transmit AFP si dpa. Numirea, care a fost remisa spre aprobare legislativului, a survenit la scurt timp…

- ''Dat fiind ca reformele propuse implica schimbari semnificative in sistemul politic, in activitatea autoritatilor legislativa, executiva si judecatoreasca, consider ca este necesar sa se organizeze un plebiscit asupra intregului pachet cu amendamente propuse pentru Constitutia Rusiei'', a spus Putin…

- Prim-ministrul Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a înaintat miercuri demisia sa din funcție președintelui Vladimir Putin. Demisia vine în contextul în care Putin a anuntat o serie de schimbari politice de impact în discursul sau despre starea natiunii. Putin a propus miercuri organizarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a invitat sambata partidul aflat la putere in Rusia - in scadere de popularitate, cu un scor electoral sub asteptarile Kremlinului si reunit in congres- sa-si asume responsabilitatile si sa "raspunda problemelor oamenilor" pentru a redeveni masinaria castigatoare de altadata,…