- Vladimir Putin a facut prima declarație de cand se afla in izolare. Președintele Rusiei spune ca ca in anturajul sau s-au imbolnavit de COVID-19 "nu una, nu doua, ci cateva zeci de persoane", informeaza joi TASS.

- Un tribunal rus l-a condamnat vineri pe fratele opozantului Aleksei Navalnîi la un an de închisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor la încalcarea restrictiilor anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau Nikos Paraskevov pe Twitter, scrie Reuters.Oleg Navalnîi a fost retinut…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 6 persoane diagnosticate cu COVID și 25 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Spitalul Județean mai sunt doar doi pacienți cu forme medii de Covid. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 6 paturi disponibile pentru…

- CHIȘINAU, 30 iun – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a povestit in cadrul Liniei Directe ca nu dispune de prea mult timp pentru odihna, insa atunci cand are o astfel de ocazie ii place sa cante piese melodioase din perioada sovietica și cantece melodioase. © Sputnik / POOL / Sergei SavostyanovPutin:…