Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau kazah Kasim-Jomart Tokaev si-au afisat luni unitatea, laudand legaturile istorice dintre tarile lor. Cei doi au discutat despre crearea unei "uniuni tripartite a gazelor" cu Uzbekistanul, a anunțat marți secretarul de presa al liderului kazah Ruslan…

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca Moscova "depune toate eforturile pentru a furniza produse vitale" țarilor afectate de recenta instabilitatea a prețurilor, in cadrul unui summit desfașurat joi la Astana, in Kazahstan.

Autoritatile din Rusia au anuntat ca au inaintat miercuri un protest ambasadei Japoniei, din cauza exercitiilor militare comune Japonia-SUA din aceasta saptamana, in cursul carora sistemele HIMARS au lansat rachete aproape de granitele Rusiei.

Autoritățile Kazahstanului, fosta republica sovietica, au respins miercuri o cerere a Rusiei de a-l expulza pe ambasadorul Ucrainei din cauza comentariilor despre uciderea rușilor, mustrand totodata administratia de la Moscova pentru ceea ce au numit "un ton nepotrivit intre partenerii strategici…

Fostul șef al Institutului de Aviație din Moscova, Anatoly Gerashchenko, a murit dupa ce a cazut de la „mai multe etaje pe scari". Omul de știința, in varsta de 72 de ani, „a cazut de la mare inalțime", potrivit universitații, care a descris moartea sa in capitala Rusiei drept un accident.

Vicepremierul rus, Alexander Novak, a declarat joi ca exporturile de gaze naturale ale Rusiei spre Uniunea Europeana vor fi cu 50 de miliarde de metri cubi mai mici in acest an comparativ cu anul trecut, a anuntat agentia rusa de presa Interfax, preluata de Reuters. In 2021, Rusia a exportat spre…

Rusia a evitat pana acum un dezastru economic in urma sanctiunilor vestului. In timp ce unii cred ca Moscova va falimenta in doi ani, altii sustin ca tara se mentine pe o pozitie de forta.

Rusia "a ales sa inchida" gazoductul Nord Stream care alimenteaza Europa si este "evident falsa" legarea acestei opriri de sanctiunile care i-au fost impuse de catre Occident, asa cum face Moscova, denunta Casa ALba, relateaza AFP.