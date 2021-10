Rusia veselă, dar letală. Vodca ”metilic” omoară zeci de oameni Panica in Rusia. Autoritațile sunt in alerta, dupa ce 29 de oameni au baut vodca contrafacuta si au murit. Guvernatorul regional Denis Pasler a lansat un apel urgent catre populatia locala sa se abtina de la cumpararea de alcool. Pasler a precizat ca au avut loc perchezitii pe scara larga la magazinele care comercializeaza alcool pentru a elimina bauturile nesigure din circulatie. Potrivit autoritatilor, in urma perchezitiilor au fost confiscate peste 1.200 de sticle. Sase persoane au fost arestate sub suspiciunea de a fi comercializat alcool contrafacut si fara licenta. Se crede ca acestea au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Numarul persoanelor care au murit dupa ce au consumat alcool contrafacut in regiunea ruseasca Orenburg (sud) a ajuns la 26, au informat sambata autoritatile locale, potrivit DPA, relateaza Agerpres. Bilantul victimelor a crescut semnificativ dupa ce acest caz a aparut in presa pe 7 octombrie,…

- Autoritațile ruse au transmis sâmbata ca 26 de oameni au murit saptamâna aceasta din cauza otravirii cu alcool, dupa ce au consumat bauturi produse în regiunea Orenburg din apropierea graniței cu Kazahstanul, transmite Reuters. Alte 28 de persoane au suferit simptome ale otravirii…

- Trei barbați din regiunea rusa Orenburg au fost retinuti dupa ce au vandut alcool contrafacut, care a provocat moartea a 17 oameni, iar alții 16 au ajuns la spital. Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este un tanar de 29 de ani, care a pus pe roate afacerea ilegala.

