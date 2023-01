Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,72 dolari, sau cu 3,4%, pana la 83,70 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 2,28 dolari sau cu 2,9%, la 79,77 dolari pe baril. Rusia ar putea reduce productia de petrol cu 5% pana la 7% la inceputul lui 2023,…

- Rusia ia in considerare trei scenarii, inclusiv interzicerea vanzarilor de petrol catre unele țari și stabilirea unor reduceri maxime la care sa iși vanda țițeiul, pentru a contracara plafonarea prețurilor impuse de Occident, relateaza miercuri cotidianul Vedomosti , citat de Reuters . Plafonul de preț…

- Țițeiul Brent, de referința și pentru Romania, se scumpește, dupa ce OPEC a decis sa continue cu reducerea de producție și dupa ce țițeiului rusesc i s-a pus, de catre G7 și Australia, plafon de cumparare la 60 de dolari pe baril, de unde, in piața, prețul este de peste 80 de dolari, transmite Reuters.…

- Cheltuielile militare ale Rusiei in timpul celor noua luni de razboi in Ucraina se ridica la aproximativ 82 miliarde de dolari, aceasta cifra cuprinzand sumele nemijlocite utilizate pentru sustinerea efortului de razboi, conform estimarilor editiei ucrainene a Forbes, informeaza AGERPRES . Dar in aceasta…

- De cand a inceput invazia din Ucraina, Rusia a cheltuit, in cele 9 luni care au trecut de la inceputul razboiului, aproximativ 82 miliarde de dolari. Potrivit Forbes , aceasta cifra reflecta sumele utilizate pentru susținerea razboiului, dar nu cuprinde și cheltuielile stabile pentru aparare sau pierderile…

- ”EstImarea include costurile directe necesare pentru sprijinirea operatiunilor militare, dar nu include cheltuielile constante pentru aparare sau pierderile legate de economie”, potrivit Forbes. ”In 2021, toate veniturile bugetare ale Rusiei s-au ridicat la 340 de miliarde de dolari”, relateaza Forbes.…

- Statele Unite pregatesc o noua tranșa de ajutor militar in valoare de 275 de milioane de dolari pentru a susține contra-ofensiva ucraineana impotriva Rusiei, ajutorul american ajungand la aproape 18 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului, transmite Reuters. Noul transport ar include muniție…

- Ministerul de Finante de la Mosova a anuntat ca guvernul rus a aprobat preluarea fondurilor din fondul suveran „pentru a finanta cheltuielile bugetare” si „a asigura echilibrul bugetar”, scrie agenția France Presse, preluata de News.ro . Rusia a alocat 16,2 miliarde de dolari din principalul fond suveran…