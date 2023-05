Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a declarat luni ca “retorica” nucleara a G7 are drept unic scop exercitarea de presiuni psihologice, militare si politice asupra Moscovei si a Beijingului, informeaza Agerpres . In comunicatul referitor la dezarmarea nucleara, o premiera, emis la summitul G7 saptamana trecuta,…

- Zelenski spune ca a avut o convorbire telefonica „lunga și semnificativa” cu Xi Jinping din China, primul lor contact de la inceputul razboiului din Rusia, transmite BBC. El a declarat pe Twitter ca este convins ca aceasta convorbire, impreuna cu numirea unui ambasador la Beijing, va „da un impuls puternic…

- Parteneriatul Chinei cu Rusia are limite, in pofida retoricii contrare, iar Europa ar trebui sa salute orice tentativa a administratiei de la Beijing de a se distanța de razboiul Rusiei din Ucraina, a declarat vineri comisarul european pentru politica externa Josep Borrell, anunța Reuters, potrivit…

- Multe puncte din planul de pace al Chinei referitor la Ucraina pot fi luate ca baza pentru o intelegere atunci cand Occidentul si Kievul vor vrea sa discute despre asta, dar deocamdata o astfel de disponibilitate nu exista, a declarat Vladimir Putin marti, in urma discutiilor cu liderul chinez Xi Jinping,…

- NATO a „vazut unele semne” ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul Moscovei in Ucraina, a declarat marți secretarul general al alianței, relateaza CNN . „Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele semne ca aceasta a fost…

- Șeful diplomației din Taiwan, Joseph Wu, a reacționat dur la propunerile Chinei privind un plan de pace in Ucraina, in timp ce, subliniaza oficialul de la Taipei, Beijingul „amenința cu un razboi” impotriva insulei pe care o considera propriul teritoriu, relateaza CNN . „Republica Populara Chineza amenința…

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a declarat luni ca "lumea (nu ar trebui) sa se lase pacalita" de propunerile Beijingului privind solutionarea conflictului din Ucraina, in contextul in care presedintele chinez Xi Jinping se afla in vizita la Moscova, relateaza AFP. "Lumea nu trebuie sa fie…

- "Daca (presedintele rus Vladimir) Putin il aplauda, atunci cum poate el sa fie bun ?", a spus Biden despre planul chinez. "Nu glumesc. Sunt doar extrem de sincer", a clarificat el."Nu am vazut in acest plan nimic care sa indice ca exista acolo ceva care sa fie benefic pentru oricine in afara de Rusia…