Rusia: Vânzarea de valute străine a fost suspendată până pe 9 septembrie Vanzarea de valute straine va fi suspendata pana pe 9 septembrie, a anuntat miercuri intr-un comunicat de presa Banca Centrala a Rusiei, lovita de sanctiuni occidentale fara precedent din cauza ofensivei ruse in Ucraina, transmite AFP. Intre 9 martie si 9 septembrie 2022,’bancile nu vor putea vinde valuta straina cetatenilor’, se arata in comunicat, care adauga ca rusii vor putea, totusi, sa schimbe valuta straina in ruble in aceasta perioada. Retragerea de numerar din conturile in valuta deschise in bancile rusesti va fi limitata la 10.000 de dolari americani pana pe 9 septembrie, restul putand… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

