Stiri pe aceeasi tema

- Manifestații, de la Moscova pana la Pacific și la sud de Cercul polar Raspunzand apelurilor lansate de Aleksei Navalnii imediat dupa arestarea sa la revenirea din Germania, unde a fost tratat dupa tentativa de a fi asasinat prin otravire, dar și la apelurile susținatorilor sai din Rusia, in ciuda avertismentelor…

- Autoritațile ruse au arestat vineri noi suporteri ai lui Aleksei Navalnii, arestat la sosirea de la tratamentele din Germania dupa tentativa de asasinare prin otravire careia i-a fost victima in Rusia. Corespondenții presei straine aflați in aceste zile la Moscova vorbesc despre un val de arestari și…

- Unsprezece perchezitii au loc miercuri in Bucuresti si in Ilfov in legatura cu construirea unor imobile cu destinatia de locuinte in zona Chitila - Bucurestii Noi. Surse din ancheta afirma ca in dosar sunt vizate inclusiv Directia Generala de urbanism si amenajarea teritoriului si Serviciul de autorizari…

- Polițiștii fac astazi 144 de percheziții in București și in 13 județe, inclusiv județul Mureș, intr-un dosar de evaziune fiscala și inșelaciune. Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro ca este vizat și fostul deputat PSD Octavian Goga, condamnat la inchisoare cu suspendare pentru refuz sau sustragere…

- Pink Post continua sa fie lider pe piața de servicii poștale private, in funcție de numarul de trimiteri, pentru al treilea an consecutiv; compania deține o cota de piața de 19% și are, in 2019, cel mai mare volum de trimiteri din randul operatorilor privați de servicii poștale; Conform Raportului privind…

- Politisti din cadrul IPJ Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, efectueaza, miercuri, trei perchezitii - doua in Stefanesti, judetul Arges, si una in judetul Ilfov, la cantaretul Dani Mocanu, in legatura cu filmarea videoclipului in care acesta apare alaturi de un leu.…

- Carabinierii italieni au anuntat luni ca au arestat aproape 100 de suspecti intr-un raid de mare anvergura impotriva mafiei ce controleaza traficul de droguri din Catania, din estul Siciliei, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Optsprezece persoane au fost plasate in arest preventiv, inclusiv…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Giurgiu, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – B.T. Giurgiu, pun in executare 11 mandate de percheziție domiciliara, emise de Tribunalul Giurgiu, in municipiul Giurgiu și in județul Teleorman, la locuințele unor persoane…