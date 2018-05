Stiri pe aceeasi tema

- Guo Shengkun, responsabil in domeniul securitatii in China, va efectua o vizita in Rusia, Romania si Polonia intre 23-30 aprilie, a anuntat luni purtatorul de cuvant al ministrului Afacerilor al Chinei, Lu Kang, citat de agentia Xinhua.

- In raportul anual al Departamentului de Stat american privind drepturile omului, China, Rusia, Iranul si Coreea de Nord sunt etichetate drept "condamnabile moral" pentru incalcarea continua a drepturilor respective, de aceea - potrivit documentului - aceste tari sunt "factori de instabilitate", informeaza…

- Surse din interiorul guvernului din Japonia au transmis, in exclusivitate pentru Reuters, ca Tokyo planuiește sa achiziționeze planurile pentru un nou tip de avion de lupta, pentru a descuraja marile puteri din zona, China și Rusia. Ramane la latitudinea SUA daca va permite acest lucru sau nu.

- Teama unui razboi comercial si frica unui presupus atac al americanilor asupra Siriei au dus la o scadere a pietelor la nivel mondial in aceasta saptamana. Miercuri, principalii indicatori ai pietelor globale au inregistrat scaderi, iar pretul petrolului a crescut considerabil. Tensiunile…

- China, cea mai mare putere comerciala a lumii, a anuntat in 2013 o noua initiativa denumita "O centura, un drum", destinata crearii unui nou Drum al Matasii si consolidarii schimburilor comerciale intre Asia, Rusia si Europa. Însă, într-un moment în care China îşi…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord în viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, în urma discutiei cu Ri…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, i-a transmis presedintelui Chinei, Xi Jinping, in cursul vizitei la Beijing, ca va accepta reluarea negocierilor multilaterale pe tema programelor nuclear si balistic, informeaza cotidianul Nikkei, citat de Le Figaro. Kim Jong-Un a efectuat saptamana trecuta…