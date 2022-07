Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intalnire cu Aleksandr Lukasenko, Putin a anunțat ca trimite rachete nucleare in Belarus. Moscova va livra Minskului in urmatoarele luni rachete capabile sa transporte focoase nucleare. „In urmatoarele luni, vom transfera Belarusului sisteme de rachete tactice Iskander-M, care pot folosi rachete…

- Rusia va furniza Belarusului sisteme de rachete Iskander-M, capabile sa transporte incarcaturi nucleare, a afirmat sambata presedintele Vladimir Putin intr-o intalnire cu omologul sau Aleksandr Lukasenko, retransmisa de televiziunea rusa, informeaza Reuters si AFP.

- Jurnalistul de investigatie Eric Schlosser analizeaza intr-un articol publicat de „The Atlantic”, citand experti americani in materie de securitate nationala si fosti oficiali guvernamentali, posibilitatea si scenariile in care Rusia ar putea face apel la arme nucleare in Ucraina, si cum ar putea raspunde…

- Forțele Kremlinului dețin avantajul in estul regiunii Lugansk, a recunoscut un oficial militar ucrainean de rang inalt, citat de Sky News . Acțiunile militarilor ruși in regiunea Donbas se confrunta cu o rezistența acerba din partea forțelor de aparare. Dar, intr-un briefing susținut joi, generalul…

- Rusia a inceput sa mute rachete cu capacitate nucleara Iskander la granița Finlandei, la doar o zi dupa ce țara a anunțat ca va solicita aderarea la NATO. Videoclipul postat pe rețelele de socializare ruse arata camioane care transporta rachete balistice Iskander – care pot purta focoase nucleare –…