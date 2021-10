Rusia va testa vaccinul Sputnik V, sub formă de spray nazal O forma de spray nazal a vaccinului Sputnik V impotriva COVID-19 va fi testata in randul voluntarilor adulti, potrivit unui document de stat publicat marti, in timp ce in Rusia se fac eforturi de limitare a numarului tot mai mare de infectii si decese, transmite Rador. Rusia a dezvoltat si lansat repede vaccinul Sputnik dupa […] The post Rusia va testa vaccinul Sputnik V, sub forma de spray nazal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va testa un vaccin anti-COVID-19 sub forma de spray nazal. Este vorba despre serul Sputnik V, iar voluntari vor fi doar adulti. Potrivit presei ruse, spray-ul va fi aplicat in doua doze intr-o clinica din Sankt Petersburg.

- O forma de spray nazal a vaccinului Sputnik V impotriva COVID-19 va fi testata in randul voluntarilor adulti, potrivit unui document de stat publicat marti, in timp ce in Rusia se fac eforturi de limitare a numarului tot mai mare de infectii si decese, transmite Rador.

- Rusia este acuzata de catre Marea Britanie ca ar fi furat planurile pentru vaccinul Oxford/AstraZeneca, cu scopul de a a produce propriul ser, Sputnik V și pentru a caștiga cursa pentru elaborarea primului vaccin eficient anti-COVID-19. Surse din cadrul agenției britanice de contrainformații au declarat…

- Cetatenii rusi care vor sa calatoreasca liber, merg in Serbia pentru a putea beneficia de imunizarea cu serurile Pfizer si de AstraZeneca, condițiile in care, in Rusia, numarul cazurilor este alarmant și procesul de vaccinare merge foarte greu. In ultima perioada exista o crestere a ofertelor din partea…

- Elicopter Ka-27, aparținand serviciilor de informații din Rusia, FSB, s-a prabușit in Kamceatka, deși condițiile meteo erau prielnice zborului. Epava aeronavei a fost gasita pe un versant al muntelui Ostroy, insa nu și cele trei persoane care s-ar fi aflat la bord, spun surse din serviciile de aviație…

- Industria franceza a șampaniei ii sfatuiește pe producatori sa reia exporturile spre Rusia, dupa ce livrarile au fost sistate pe parcursul verii, ca urmare a așa-zisului, „Razboi al Șampaniei”, generat de decizia Rusiei de a pune monopol pe numele de „șampanie”, relateaza Euronews. Livrarile au fost…

- Institutul “Cantacuzino” va relua productia de Polidin, ca produs cu rol in cresterea imunitatii care va fi comercializat ca supliment alimentar, sub forma de ursuleti gumati si spray nazal. Polidinul va fi repus pe piața și sub forma de medicament injectabil, acesta fiind acum in teste clinice. Reluarea…

- O adevarata tornada din tantari a fost suprinsa, sambata, in Ust-Kamcheațk, o localitate din regiunea Kamceatka, in Extremul Orient rus. Fenomenul pare tulburator, insa acesta este unul obișnuit pentru localnici. Roiuri imense de tantari iși fac anual apariția in aceasta perioada in estul Rusiei, ceea…