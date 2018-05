Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va continua sa-si intareasca si anul acesta capacitatile in flancul sau sud-vestic, a declarat vineri generalul Aleksandr Dvornikov, comandantul trupelor din cadrul Districtului militar Sud al Federatiei Ruse, mentionand in acest sens ca sistemul de aparare antiaeriana

- Unul din sirienii adusi la Haga, un baiat in varsta de 11 ani, care semana cu copilul dintr-o inregistrare video difuzata de televiziunile occidentale dupa un presupus atac chimic, a povestit ca a fost dus la un spital. "Au inceput sa toarne apa pe mine la spital. Nu stiu de ce", a spus el.Peter…

- Presa rusa considera ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost spion au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi Rece". Acesta este un "flashmob rusofob", titreaza semioficiosul Izvestia,…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Un avion de lupta…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…