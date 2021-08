Utilizarea masinilor electrice in tara producatoare de petrol si gaze a ramas cu mult in urma fata de Europa si nu se fac vehicule electrice in Rusia, dar guvernul are planuri de productie ambitioase si sa acorde stimulente financiare pentru a sustine sectorul. Din totalul estimat la 45 de milioane de masini inmatriculate in Rusia anul trecut, doar 11.000 erau vehicule electrice, majoritatea fiind masini second-hand. Avand in vedere ca masinile electrice sunt mult mai scumpe decat vehiculele cu combustie interna, subventia vizeaza cresterea accesibilitatii vehiculelor electrice fabricate in Rusia,…