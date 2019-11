Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput sa deplaseze cele trei nave ucrainene capturate anul trecut, despre care jurnalul Conversant a scris ca ar urma sa die returnate de Moscova Ucrainei inaintea unui summit programat luna viitoare, informeaza Reuters.

- Rusia a inceput sa deplaseze cele trei nave ucrainene capturate anul trecut, despre care jurnalul Conversant a scris ca ar urma sa die returnate de Moscova Ucrainei inaintea unui summit programat luna viitoare, informeaza Reuters potrivit news.roUn reporter Reuters in Crimeea, regiune anexata…

- Avioane strategice ruse au simulat tiruri cu rachete la 60 km de Odesa, dupa care s-au intors si au zburat in directia Stramtorii Bosfor, a indicat amiralul ucrainean intr-un raport prezentat joi in cadrul celei de-a treia Conferinte pentru securitatea maritima desfasurata in aceeasi zi la Odesa,…

- Fostul șef al personalului de la Casa Alba, John Kelly, obișnuia sa intervina in timpul convorbirilor telefonice pe care Donald Trump le avea cu alți lideri ai lumii pentru a-l atenționa pe președintele american sa nu divulge informații confidențiale, a scris The Wall Street Journal, citat de Business…

- Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Kurt Volker, a demisionat vineri, au anuntat surse familiare cu situația, potrivit Reuters. O plangere din partea u unui denuntator din cadrul comunitații de informații, care a fost publicata joi, l-a indicat pe…

- Anterior, parlamentari din ambele partide - Republican si Democrat - reprezentate in Congresul SUA isi exprimasera nemultumirea fata de faptul ca fonduri aprobate de Congres erau blocate de Casa Alba. Senatorii au aflat ca administratia condusa de presedintele Donald Trump a deblocat ajutorul…

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata, pe Twitter, schimbul de prizonieri efectuat intre Rusia si Ucraina, vazand in el 'poate primul pas urias spre pace', dupa cinci ani de conflict, transmit AFP si Reuters. 'O veste foarte buna, poate un prim pas urias spre pace', a transmis presedintele…

- «Suntem pe punctul de a finaliza o ințelegere cu Ucraina privind un schimb masiv de prizonieri», a anunțat Vladimir Putin la Forumul Economic Estic, ale carui lucrari se desfașoara la Vladivostok. Informația a fost difuzata de agenția rusa de presa TASS, de corespondenții agențiilor internaționale de…