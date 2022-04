Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa puna capat restrictiilor asupra zborurilor catre si dinspre 52 de tari ”prietene”, dupa 9 aprilie, parte a planurilor sale de a reduce masurile luate pentru a incetini raspandirea Covid-19, a declarat luni prim-ministrul Mihail Mishustin, transmite Reuters, conform news.ro.…

- Alte 2 742 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 461 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 15 sint asociate cu contact in afara țarii: 4 – Rusia, 4 – Ucraina, 4 -Romania, 2 – Israel, 1 – Germania. Numarul total de teste…

- Alte 5138 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 158 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 30 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 7-Rusia, 5-Italia, 2-Germania, 2-Israel, 1-Egipt, 1-Franța, 1-Ucraina,…

- Alte 702 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 129 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total, 45 sunt asociate cu contact in afara țarii: 11 - Italia, 7 - Franța, 6 - Romania, 6 - Germania, 3 - Ucraina, 3 - Rusia, 2 - Bulgaria,…