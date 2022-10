Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul direct cu Statele Unite și NATO nu este in interesul Moscovei, dar va raspunde implicarii tot mai mari a Occidentului in conflictul ucrainean, a declarat marți adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov, citat de RIA, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un conflict direct cu Statele Unite si NATO nu este in interesul Rusiei, dar Moscova va raspunde la implicarea in crestere a Occidentului in conflictul ucrainean, a declarat marti viceministrul de externe rus Serghei Riabkov, citat de RIA, transmite Reuters.

- Decizia Washingtonului de a trimite mai mult ajutor militar Ucrainei reprezinta o amenințare la adresa intereselor Moscovei și crește riscul unei ciocniri militare intre Rusia și Occident, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. „Percepem acest…

- Miercuri, 28 septembrie, Kievul a subliniat ca voturile inscenate de Rusia in patru regiuni ucrainene cu privire la apartenența la Rusia sunt „nule și fara valoare” și ca Ucraina va continua eforturile de eliberare a teritoriului ucrainean ocupat de ruși, transmit Reuters, AFP și Hotnews . Ministerul…

- Mobilizarea de catre președintele rus Vladimir Putin a mii de soldați suplimentari pentru razboiul din Ucraina va duce la o escaladare a conflictului, iar amenințarea liderului de la Kremlin cu folosirea armelor nucleare este o "retorica periculoasa și nesabuita", a declarat miercuri secretarul general…

- Rusia a anunțat, miercuri, ca impune sanctiuni pentru un numar mai mare de responsabili ai Uniunii Europene ca raspuns la ceea ce Moscova afirma ca este o politica „antiruseasca neprietenoasa” a Occidentului, relateaza Reuters, citand un comunicat al Ministerului rus de Externe. Potrivit MAE rus, Rusia…

- Bursa din Moscova va interzice utilizarea dolarului ca garantie pentru a subscrie tranzactii, din 29 august. deoarece Rusia incearca sa reduca dependenta de monedele natiunilor care i-au impus sanctiuni, transmite Reuters.Un comunicat publicat pe site-ul bursei arata ca noua politica va intra…

- Marți, fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul, transmite Reuters cu referire la Agerpres . „Rusia isi va atinge toate obiectivele (in Ucraina – n. red.). Va fi pace – in conditiile noastre”, a scris pe…