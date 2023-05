Comitetul de Investigatii al Rusiei ii va pune in curand pe lista persoanelor cautate in tara pe judecatorii Curtii Penale Internationale (CPI) care au emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin si al unui alt oficial rus, a declarat joi presedintele Comitetului de Investigatii, Aleksandr Bastrikin, potrivit agentiei de presa de stat RIA Novosti, citata de CNN. "Comitetul de ancheta a deschis foarte repede un dosar penal impotriva presedintelui (CPI) si a trei judecatori, care au influentat in mod activ adoptarea acestei decizii. In curand, acestia vor fi trecuti pe…