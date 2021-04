Rusia va publica lista cu „ţările neprietenoase” Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca o „lista cu tari neprietenoase” fata de Rusia va fi data publicitatii in curand, un anunt care coincide cu expulzarea din Rusia a trei diplomati din Slovacia, a doi din Lituania si a cate unul din Letonia si Estonia, potrivit EFE. „La ordinul presedintelui (rus, Vladimir Putin) si, in conformitate cu un decret al sau, guvernul a fost mandatat cu intocmirea unei astfel de liste”, a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau mexican, Marcelo Ebrard, la finalul convorbirilor purtate la Moscova. Intrebat despre tarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

