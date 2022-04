Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Liderul PSD Caraș-Severin, deputatul Silviu Hurduzeu, considera ca Guvernul trebuie sa evalueze cu luciditate situația și sa ia deciziile necesare pentru deblocarea conturilor TMK Artrom și continuarea activitații. Inchiderea TMK la Reșița și Slatina ar fi o decizie ridicola și revoltatoare,…

- Data de expirare a unui milion de doze de vaccin Sputnik V impotriva COVID-19, achizitionate de Guatemala din Rusia, a fost depasita luni, a anuntat guvernul din aceasta tara din America Centrala, dand vina pentru aceasta situatie pe grupurile de anti-vaccinisti, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- In Portugalia numarul cazurilor de infectari cu Covid-19 este in continua scadere, iar astfel s-a luat decizia sa se relaxeze si mai mult restrictiile legate de pandemia de coronavirus. Guvernul de la Lisabona a anuntat, in urma unei reuniuni ministeriale de joi, anularea regulilor care cereau vaccinarea…

- Comisia Europeana a aprobat ajutorul de stat de 43,63 milioane de euro destinat CFR Calatori, pentru a compensa pierderile provocate de pandemia de COVID-19 și de restricțiile aplicate pentru a impiedica raspandirea coronavirusului.Forul comunitar a anunțat ca masura va permite Romaniei sa compenseze…

- Peste 5,57 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA ( 864.489), informeaza News.ro.Brazilia este pe locul doi, cu 622.563 de decese,…

- Un studiu preliminar de mica amploare, realizat in laborator, a aratat ca nivelurile de anticorpi neutralizanti dezvoltati impotriva variantei Omicron de persoanele vaccinate cu serul anti-COVID-19 rusesc Sputnik V nu scad la fel de mult ca nivelurile similare care sunt induse de vaccinul Pfizer-BioNTech,…

- ​Bilanțul zilnic de infecții cu coronavirus in Ungaria a crescut miercuri la un nivel record de 14.890, dar numarul pacienților tratați in spital a ramas la un nivel relativ scazut, transmite Reuters.Guvernul a transmis ca varianta de coronavirus Omicron „se raspandește puternic”, alimentand valul de…

- Primarul orasului italian Messina a intrat in greva foamei, ca protest impotriva masurilor de combatere a coronavirusului luate de guvernul de la Roma, informeaza marti agentia dpa, citata de Agerpres.Cateno De Luca a ridicat deja un cort in portul orasului sicilian si doarme acolo din weekend. Intentia…