Stiri pe aceeasi tema

- Navele turcești blocate in porturile din Marea Neagra vor ieși printr-un coridor maritim organizat de Rusia, a anunțat Kremlinul, dupa o discuție intre Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan, informeaza Antena3 . Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au convenit sa…

- UPDATE 1 Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca, daca Suedia si Finlanda vor adera la organizatia militara, Rusia va…

- Statutul regiunii Donbas si al Crimeei se numara printre cele mai dificile subiecte care trebuie abordate in tratativele dintre Kiev si Moscova si pentru care presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin, afirma ca vor fi necesare negocieri directe intre el si omologul ucrainean, Volodimir Zelenski,…

- Suedezul Per Johansson (53 de ani) a demisionat din postul de antrenor al lui Rostov-Don, vicecampioana Rusiei, din cauza invaziei comandate de Vladimir Putin pe teritoriul Ucrainei. Per Johansson, fost antrenor al lui CSM București, a transmis ca este imposibil sa lucreze in actuala conjunctura și…

- Vladimir Putin i-a transmis președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un apel telefonic, ca va opri operațiunea militara doar daca Ucraina inceteaza lupta și cerințele Moscovei sunt indeplinite, scrie bbc.com. Rusia nu recunoaște razboiul Kremlinul insista ca invazia militara este o operațiune…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a transmis sambata presedintelui Consiliului European, Charles Michel, ca Turcia va continua toate eforturile pentru a obtine pacea intre Ucraina si Rusia, a anuntat presedintia turca intr-o declaratie citata de Reuters. Turcia, stat membru al NATO, are granita…

- Kremlinul continua sa maseze trupe la frontiera estica a Ucrainei, dar si in Belarus si Crimeea, iar tot mai multi analisti spun ca au inteles care este de fapt tactica lui Vladimir Putin. El nu ar vrea anihilarea Ucrainei, ci numai izolarea ei de Marea Neagra si, drept urmare, ajungerea Rusiei la Gurile…

- Echipa de investigatori a lui Alexei Navalnîi, disidentul rus încarcerat de Moscova, a publicat sute de noi fotografii ale uriașului palat al președintelui Vladimir Putin de la malul Marii Negre, dezvaluirea acestuia în luna ianuarie a anului trecut ducând la izbucnirea unor…