Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat ministerelor Apararii si de Externe sa angajeze convorbiri cu Damascul pentru ca Moscova sa obtina facilitati si acces maritim suplimentar in Siria, a informat agentia de presa Interfax, citand un ordin prezidential postat vineri pe site-ul oficial al Kremlinului…

- La începutul pandemiei de coronavirus, președintele Vladimir Putin a încercat sa se foloseasca de criza pentru a-și consolida reputația de conducator puternic și pe cea a Rusiei de stat eficient. Într-o prima faza, conducatorul rus s-a laudat ca țara sa a scapat de ce e mai rau, invocând…

- Potrivit unui sondaj publicat, joi, de Centrul Levada, mai mulți ruși aproba raspunsurile responsabililor locali in lupta contra noul coronavirus decat raspunsurile guvernului federal și ale lui Vladimir Putin . Intr-un discurs pe tema pandemiei, la inceputul lunii, Vladimir Putin și-a delegat puterea…

- Denis Protsenko, seful celui mai mare spital din Moscova unde sunt tratati bolnavii de coronavirus, s-a intalnit saptamana trecuta si a dat mana cu Vladimir Putin, care a inspectat unitatea. Presedintele rus a fost echipat complet in timp ce a vizitat pacientii care au primit tratament pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei, o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, cu scopul de a-si determina conationalii sa ramana in case in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus, scrie Agerpres.Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei, o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, cu scopul de a-si determina conationalii sa ramana in case in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus,…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…