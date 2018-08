Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca va desfașura exercițiile militare „Vostok-2018”, care, potrivit intențiilor Kremlinului, vor deveni cele mai mari din 1981, cand au avut loc manevrele comune ale URSS și țarilor din Pactul de la Varșovia. Serghei Șoigu, ministrul apararii, a declarat ca exercițiile…

- Fortele armate din estul Rusiei au intrat in alerta saptamana aceasta in vederea pregatirii celor mai ample exercitii din ultimii aproape 40 de ani, manevre in care vor fi implicate si China si Mongolia.

- Rusia a acuzat sambata Washingtonul ca a permis scurgerea in presa a unei scrisori confidentiale trimise de un inalt responsabil militar rus omologului sau american, documentul continand propuneri privind cooperarea in Siria, transmite AFP.''Suntem deceptionati de incapacitatea partii americane…

- Moscova va raspunde daca Suedia si Finlanda vor fi atrase in NATO, considerand ca o astfel de extindere ar submina securitatea globala, a avertizat marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, citat de Reuters via Interfax. In pagina sa electronica, agentia rusa de presa Interfax transmite ca Soigu…

- Noul model va fi lansat in 2019, mai intai pe piata din Rusia, apoi in China, dar pe alta platforma. "Va fi un Crossover (SUV), care va semana destul de bine cu BMW X4", promite Sylvain Coursimault, directorul diviziei low-cost "Global Acces" din cadrul Renault. Noul SUV va avea cam aceleasi dimensiuni…

- Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Ucraina sunt tari ”ostile” Mosovei, considera rusii chestionati in cadrul unui sondaj publicat joi de Institutul independent Levada, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In schimb, potrivit sondajului realizat la sfarsitul lunii mai in randul a 1.600 de…

- Exercitiul Saber Strike, desfasurat de NATO in Polonia si statele baltice, produce ingrijorare la Moscova. Rusia urmareste indeaproape manevrele desfasurate in cadrul NATO, mai ales pe cele organizate in apropierea frontierelor Federatiei Ruse, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…