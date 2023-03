Stiri pe aceeasi tema

- V.S. Un cumplit accident rutier – soldat cu un tanar mort și un altul ranit foarte grav, in care a fost implicat un ATV – a avut loc duminica seara, in comuna prahoveana Talea. La fața locului s-au deplasat atat echipaje pentru acordarea primului ajutor de la ISU Prahova și de la Ambulanța, dar și polițiști,…

- Un barbat de 37 de ani si-a injunghiat fostii socrii, in Ciorogarla, in judetul Ilfov. El a fot prins cu ajutorul mascaților. Acesta a parasit locul faptei si s-a dus la locuinta sa, loc de unde l-au si arestat politistii. Femeia, de 50 de ani, a murit in urma atacului, iar sotul ei, de 52, a supravietuit,…

- Un militar roman, in varsta de 43 de ani, a fost gasit mort, in pat, la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Acesta și-ar fi pierdut viața in urma unui stop cardiorespirator, dupa ce s-ar fi inecat cu un fruct. Un echipaj SMURD C și un altul al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Constanța s-au…

- ”Pompierii Detasamentului Hunedoara au intervenit in aceasta dupa amiaza, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si autospeciala de lucru la inaltime, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o camera situata la etajul 3 al unui camin de nefamilisti, din municipiul Hunedoara.…

- O femeie in varsta de 42 de ani, care era imobilizata la pat, a murit, iar un adolescent de 16 ani a fost intoxicat cu fum si are cateva arsuri la bratul stang, in urma unui incendiu izbucnit sambata, la etajul al treilea al unui camin de nefamilisti din municipiul Hunedoara, informeaza News.ro . Incendiul…

- Serviciul de Ambulanta Judetean Tulcea cumpara prin achizitie directa, servicii de paza.Este vorba despre servicii de paza si monitorizare pentru obiectivele serviciului de Ambulanta Tulcea pentru anul 2023.Potrivit documentului, valoare estimata este de 395.280 ron. Data limita pentru depunerea oferteiData…

- Revine serviciul militar obligatoriu in Germania? Se implinește in curand un an de la declanșarea razboiului din Ucraina, acțiunile Rusiei schimband cu totul optica lucrurilor in Europa. Decizia lui Putin de a invada statul ucrainean a fost momentul definitoriu pentru statele europene de a se coagula…

- Taiwanul isi va extinde serviciul militar obligatoriu la un an, de la patru luni in prezent, incepand din 2024, pe fondul intensificarii amenintarii asupra insulei din partea armatei chineze, a declarat marti presedinta taiwaneze Tsai Ing-wen, informeaza Reuters.