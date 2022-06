Stiri pe aceeasi tema

- Moscova va livra Minskului in urmatoarele luni rachete capabile sa transporte focoase nucleare, a anunțat sambata președintele rus Vladimir Putin, intr-o intalnire cu omologul sau Aleksandr Lukasenko, potrivit Al Jazeera . „In urmatoarele luni, vom transfera Belarusului sisteme de rachete tactice Iskander-M,…

- Vladimir Putin a declarat vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Agerpres. Putin a afirmat la televiziunea nationala rusa ca stirile despre o presupusa interdictie de export impusa de Rusia reprezinta…

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko i-a cerut joi ministrului apararii de la Minsk sa invețe din invazia Rusiei in Ucraina pentru dezvoltarea și echiparea militarilor din Belarus, relateaza Ukraiinska Pravda . „Voi spune sincer ca așa am percepe altfel armata noastra și, in primul rand, armamentul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…

- Rusia a convenit sa ajute Belarusul sa produca rachete, inclusiv una similara cu racheta de tip Iskander din Rusia, deoarece Minskul urmareste sa isi consolideze capacitatile militare, a declarat presedintele belarus, Aleksandr Lukaseno, pentru agentia de presa belarusa Belta, citata de Reuters.…

- Moscova a acceptat sa ajute Minskul sa produca rachete, intre care rachete de tip Iskander, a declarat, marti, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia oficiala belarusa Belta, in timp ce Belarus cauta sa-si consolideze capacitatile militare, potrivit Reuters, citata de Agerpres. In…

- Moscova a anunțat miercuri, 4 mai, ca armata sa a simulat tiruri de rachete cu capacitate nucleara in enclava rusa Kaliningrad, in contextul in care forțele ruse iși continua ofensivele in Ucraina, scrie AFP, potrivit Agerpres. Rusia a anunțat miercuri incetarea focului, timp de trei zile, pentru evacuarea…

- Rusia a anunțat ca inchide consulatele Lituaniei, Letoniei și Estoniei, cerandu-le angajaților țarilor baltice sa paraseasca teritoriul sau, informeaza Reuters. Intr-o declarație de presa, Ministerul rus al afacerilor externe a precizat ca Rusia inchide consulatele Letoniei de la Sankt Petersburg și…