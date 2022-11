Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va adopta in curand o lege care va interzice strainilor sa recurga la serviciile mamelor surogat din Federatia Rusa. Aproximativ 45.000 de copii nascuti de mame surogat din Rusia au fost dusi in strainatate in ultimii ani.

- Rusia va adopta in curand o lege care va interzice strainilor sa recurga la serviciile mamelor surogat din Federatia Rusa, a declarat presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus), Viaceslav Volodin, duminica, cand in Rusia se sarbatoreste Ziua Mamei, relateaza Reuters.…

- „Duminica, 16 octombrie, militanții capturați ai gruparii teroriste Azov au marturisit ca au ucis civili la Mariupol”, relateaza ziarul de stat Izevstia, fara sa ofere detalii despre contextul in care au fost obținute declarațiile. Soldații ucraineni spun ca au ucis „accidental” și „din reflex” și ca…

- Cetatenii rusi care in aceste zile au plecat in Georgia si au semnat la frontiera un document prin care recunosc Federatia Rusa ca tara agresoare au comis o crima impotriva statului lor si vor fi urmariti penal, a declarat miercuri Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului…

- Aliați ai lui Putin iși exprima ingrijorarea cu privire la „excesele” mobilizarii. Sefii celor doua camere ale parlamentului rus au raspuns duminica la o serie de plangeri cu privire la campania de mobilizare militara din Rusia, cerand oficialilor regionali sa tina situatia sub control si sa rezolve…