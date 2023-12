Stiri pe aceeasi tema

- Este imposibil sa te lupți cu o hoarda de zombi și sa speri ca vei caștiga, aflam din literatura ori filmele cu „Zombie Apocalypse”. Vladimir Putin rescrie acest gen horror și il pune in aplicare in realitatea imediata, de langa noi: ce vedem in aceste zile in Ucraina este rețeta cinica prin care Rusia…

- Liderul oficialilor ruși din Donețk interzice circulatia pe timpul noptii si impune cenzura militara asupra corespondentei si convorbirilorLiderul instalat de rusi in regiunea ucraineana Donetk, anexata de Rusia, a impus starea de asediu, potrivit unui decret publicat duminica, relateaza Reuters,…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din Republica rusa Daghestan susține ca a stabilit un nou record mondial pentru cea mai rapida pierdere in greutate, dupa ce ar fi slabit peste 11 kilograme in timpul unei curse de 2,5 ore.Bahama Aigubov și-a inscris deja numele in Cartea Recordurilor din Rusia in…

- Problema telefoanelor mobile in școli a fost intens dezbatuta. Copiii și parinții se intreaba cand pot sa foloseasca elevii telefoanele la școala, iar raspunsul se afla prevazut in noua Lege a Educației. Elevii nu au voie sa foloseasca telefoanele mobile la școala, iar autoritațile competente spun ca…

- Rusia planuieste sa reia productia de tancuri T-80, a anuntat canalul oficial de televiziune Zvezda, care este administrat de Ministerul Apararii Federatiei Ruse, informeaza luni dpa.Aleksandr Potapov, directorul companiei producatoare de tancuri Uralvagonzavod, a declarat ca uzinei pe care o conduce…

- Potrivit unui studiu, aproape jumatate dintre telefoanele mobile testate in apogeul pandemiei au fost contaminate cu virusul SARS-CoV-2, intarind teoria potrivit careia dispozitivele au supraalimentat raspandirea Covid-19. S-a dovedit ca 45% dintre ele au purtat virusul in timpul pandemiei.

- Liceul Tehnologic “Alexandru Vlahuța” din Podu Turcului a emis un comunicat in care a reiterat politica instituției privind accesul elevilor in timpul orelor de curs și a pauzelor. Conform comunicatului, PORȚILE DE ACCES VOR FI INCHISE in intervalul orar 8.00 – 14.00, in conformitate cu articolul 15,…