Rusia va înregistra cel de al treilea vaccin împotriva coronavirusului CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. Inregistrarea vaccinului ”KoviVak” dezvoltat de Centrul ”Ciumakov” este așteptata pe 20 februarie, anunța site-ul stopcoronavirus.fr (стопкоронавирус.рф), citat de RIA Novosti. ”Inregistrarea vaccinului este așteptata pe 20 februarie 2021”, potrivit comunicatului. vaccinului este așteptata pe 20 februarie 2021”, potrivit comunicatului. Anterior, vicepremierul Federației Ruse Tatiana Golikova a declarat ca inregistrarea vaccinului Centrului ”Ciumakov” impotriva COVID-19 va avea loc, cel mai probabil, la mijlocul lunii februarie, iar producerea lui ar putea incepe la sfarșitul lunii martie curent.РФПИ и Центр имени ГамалеиAutorizarea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

