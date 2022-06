Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Kiril Petkov - ramas interimar, dupa ce a fost demis prin motiune de cenzura - a cerut joi Rusiei sa-si retraga „ultimatumul diplomatic” prin care a amenintat cu inchiderea ambasadei sale de la Sofia daca guvernul bulgar nu revine asupra deciziei de a expulza 70 de diplomati rusi.

- Premierul bulgar Kiril Petkov a anuntat marti ca expulzarea celor 70 de diplomati rusi vine dupa ce „serviciile i-au identificat ca fiind persoane care actionau impotriva intereselor noastre”, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Bulgaria va expulza 70 de diplomati rusi (…) Serviciile noastre i-au…

- Premierul bulgar Kiril Petkov demis a dat vina pe Rusia și pe puternica mafie bulgara pentru demiterea guvernului sau prin moțiune de cenzura, relateaza Politico . Petkov, care a ajuns la putere in urma cu doar șase luni, a fost votat dupa ce a promis ca va lupta impotriva corupției. De asemenea, Guvernul…

- Ministerul bulgar de Externe a confirmat vineri ca Rusia a declarat „persona non grata” un angajat al ambasadei Bulgariei la Moscova, ca represalii la o masura similara luata de Bulgaria in aprilie. Expulzarea diplomatului bulgar a fost ordonata de Ministerul rus de Externe si a fost raportata de agentia…

- Statele Unite au „informatii foarte credibile", conform carora Rusia va incerca sa anexeze regiunile separatiste din estul Ucrainei la mijlocul lunii mai. Conform acestora, ar exista si planuri pentru crearea unei „republici populare" si la Herson, pentru o eventuala anexare, de asemenea, la Rusia.…

- Autoritațile de la Sofia anunța ca vor trimite arme in Ucraina din 4 mai pentru a o ajuta sa respinga invazia Federației Ruse, potrivit premierului Kiril Petkov. Declarația acestuia vine la o zi dupa ce Rusia a anunțat sistarea livrarilor de gaze natural

- ”Conditiile stabilite fac parte dintr-o noua metoda de plata, elaborata in urma unor acte inamicale fara precedent in domeniul economic si financiar”, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, anunta un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Rusia a fost nevoita sa elaboreze o noua modalitate…

- Un barbat britanic care lucrase la ambasada Regatului Unit la Berlin a fost pus sub acuzare pentru noua infractiuni, in conformitate cu legea secretelor oficiale, intr-un caz de transmitere a unor informatii utile Rusiei, a anuntat miercuri politia din Londra, informeaza Reuters. Fii la curent…