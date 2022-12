Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu a manifestat vreo dorinta ”semnificativa” de a pune capat razboiului din Ucraina, a declarat joi, 22 decembrie, secretarul de stat american Antony Blinken, la scurt timp dupa afirmatia Vladimir Putin conform careia Moscova sustine incheierea ”cat mai curand”a acestui conflict, transmite AFP…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus joi ca sistemul antiaerian american Patriot e „destul de vechi” și ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la acest sistem pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, informeaza Reuters si France…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala face sa creasca riscul de conflict, a afirmat vineri, Vladimir Putin, transmite Reuters și Agerpres . ”Potentialul de conflict in lume creste si este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si mentine cu orice pret…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va iniția „diplomația telefonica” cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, in incercarea de a pune capat razboiului declanșat in Ucraina dupa invazia rusa din februarie, scrie Kommersant . In zilele urmatoare, partea turca va purta conversații telefonice…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis marți șefului agenției nucleare din cadrul ONU, Rafael Grossi, ca este „deschis la dialog” cu privire la centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sudul Ucrainei, pe teritoriul controlat de forțele Moscovei, informeaza agenția France Presse, preluata…

- Decizia Washingtonului de a trimite o noua transa de ajutor militar Kievului constituie o amenintare la adresa intereselor Moscovei si sporeste riscul unei confruntari armate intre Rusia si Occident, a afirmat ambasadorul rus in Statele Unite, Anatoli Antonov, transmite Reuters. ‘Vedem in aceasta o…

- Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem ca vor fi chemați sub arme de Moscova, in urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați sa voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat…