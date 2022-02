Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a criticat tarile occidentale si mass-media pentru raspandirea unei „campanii de dezinformare la scara larga” privind o posibila invadare a Ucrainei, Ministerul de Externe de la Moscova subliniind, vineri, ca acest lucru se face „pentru a distrage atentia de la propriile lor actiuni agresive”.

- Ministerul rus al Apararii a lansat un videoclip cu o tabara militara inființata in Belarus unde au inceput exercițiile militare. Vor avea loc in perioada 10 – 20 februarie și au ca scop „sa exerseze coordonarea forțelor aliate”, a transmis ministerul intr-un comunicat. Luni, 31 ianuarie, Casa Alba…

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. In 25 ianuarie, Grupul Operațional al Forțelor Ruse…

- Rusia si Belarus intentioneaza sa efectueze exercitii militare comune în februarie sau martie 2022, a anuntat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, la o întâlnire cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko, transmisa în direct de televiziunea de stat.Conform informatiilor…

- Moscova a anuntat sambata, de Craciun, incheierea unor manevre militare in apropierea Ucrainei si in sudul rus si ca 10.000 de militari rusi s-au intors la bazele lor, dupa aceste manevre care au durat o luna de zile in sudul tarii, in apropiere de frontiera ucraineana, aflata in centrul unor tensiuni…

- Trei avioane de vanatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, intr-un comunicat citat de AFP si TASS. Avioanele de vanatoare ruse Su-27 au ”escortat deasupra Marii…

