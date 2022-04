Rusia va expulza 36 de diplomați europeni Rusia a anuntat marti ca va expulza 36 de diplomati din doua tari europene ca razbunare pentru masurile similare luate impotriva trimisilor straini ai Moscovei in legatura cu operatiunea militara a Kremlinului in Ucraina. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

