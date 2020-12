Rusia intentioneaza sa inceapa de luna viitoare emiterea pasapoartelor de vaccinare speciale pentru persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID-19, a anuntat marti ministrul rus al sanatatii, Mihail Murasko, potrivit agentiei Interfax, citata de DPA. Aceste documente vor fi utile pentru angajare sau calatorii in strainatate, transmite Agerpres. „Avem in plan ca in ianuarie sa poata fi obtinute pasapoartele de vaccinare prin website-ul serviciilor de stat″, a spus ministrul mentionat. Rusia, tara unde peste trei milioane din cei circa 145 de milioane de cetateni au fost infectati cu noul coronavirus,…