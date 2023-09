Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a afirmat joi, 28 septembrie, ca o eventuala aderare a Armeniei de a se alatura Curții Penale Internaționale (CPI), care a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin pentru crime de razboi, ar fi "extrem de ostila", scrie The Moscow Times citand AFP.Rusia a avertizat…

- Caucazul, pe un butoi cu pulbere! Rusia amenința Armenia: 'Fac din tara lor un ostatic al jocurilor politice ale Occidentului!'Rusia i-a transmis luni premierului armean Nikol Pasinian ca el insusi este de vina pentru victoria Azerbaidjanului asupra Nagorno-Karabah pentru ca a insistat mai degraba sa…

- Separatiștii armeni din enclava disputata Nagorno-Karabah urmeaza sa continue, sambata, predarea armelor catre forțele ruse de menținere a pacii.Autoritațile separatiste au fost de acord cu dezarmarea pentru a stopa ofensiva militara azera de saptamana aceasta. Rusia a transmis ca luptatorii…

- Ministerul Afacerilor Externe armean a afirmat marti, 19 septembrie, ca fortele ruse de mentine a pacii prezente in Nagorno-Karabah trebuie ”sa opreasca agresiunea” azera, dupa ce Baku a declansat o operatiune militara in aceasta enclava disputata , informeaza Agerpres . ”Fortele de pace ruse desfasurate…

- Moscova a inclus 54 de cetateni britanici pe lista celor care au interdictie de a intra pe teritoriul Rusiei, a transmis Ministerul rus de Externe, conform TASS, citat de news.ro.Lista o include acum Lucy Frazer, secretarul de stat al Regatului Unit pentru domeniile digital, cultura, mass-media si…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat marti, 8 august, ca dusmanii Rusiei vor fi infranti in Ucraina asa cum au fost infranti in Georgia in urma cu 15 ani, relateaza Digi24 . Presedinte al Rusiei intre 2008 si 2012, Medvedev a ordonat la 8 august al aceluiasi an in care a sosit la…

- Rusia nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, care permitea Ucrainei sa exporte cereale pe cale maritima prin porturile din sud, a anuntat, luni, Kremlinul, conform agentiei Reuters. Intelegerea a fost mediata in urma cu un an de ONU si Turcia. Acordul a fost prelungit…

- Azerbaidjanul a acuzat duminica Rusia ca nu si-a indeplinit obligatiile din cadrul acordului de incetare a focului din 2020, obtinut de Moscova pentru a pune capat razboiului dintre Baku si Armenia pentru controlul regiunii Nagorno-Karabah, scrie AFP, citat de Agerpres."Partea rusa nu a asigurat…