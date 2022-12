Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de tancuri petroliere au fost achiziționate de Rusia, pentru a transporta petrol rusesc in India, China și Turcia, cu scopul de a eluda sancțiunile, titreaza publicatia 'Financial Times', citand experți de pe piața, scrie gazeta.ru, potrivit Rador. In același timp, numarul cumparatorilor…

- Șeful statului rus participa la ultima sesiune plenara a celei de-a 19-a reuniuni a Clubului Internațional de Discuții "Valdai". Tema forumului din acest an este "Lumea dupa hegemonie: dreptate și securitate pentru toți". Intalnirea de patru zile a adunat laolalta 111 experți, politicieni, diplomați…

- Anuntul ministrului de externe rus Serghei Lavrov a fost facut marti in plenul Consiliului Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), unde a prezentat documentele de anexare a regiunilor ucrainene Lugansk, Donetk, Zaporojie si Herson, informeaza EFE, potrivit Agerpres . „O majoritate zdrobitoare…

- Putin este incoltit. Este parasit si de aliatii sai fideli, Turcia, China, India, Serbia, Kazahstan, care nu vor recunoaste rezultatele referendumurilor de aderare la Federatia Rusa a teritoriilor ocupate. Si nici militar sau economic nu ajuta Rusia.

- China și India s-au aratat ferm impotriva posibilitații ca Moscova sa anexeze provincii ucrainene. Dupa șapte luni de razboi in Ucraina, apararea neatenuata a Rusiei este din ce in ce mai subțire in comunitatea internaționala. Mari puteri precum China și Turcia, apropiate de Kremlin, dar care se…

- Veniturile din exportul de petrol rusesc continua sa scada și au ajuns deja la cel mai scazut nivel din februarie 2021, o perioada de redresare puternica a prețului petrolului dupa varful pandemiei de coronavirus, cand prețul petrolului se tranzacționa in jurul a 60 de dolari pe baril. Bloomberg, care…

- Veniturile din exportul de petrol ale Rusiei s-au contractat la 17,7 miliarde de dolari in august, cel mai mic nivel dupa luna martie, in condițiile in care declinul prețurilor la țiței a fost mai important decat exporturile mai mari, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), preluata de…