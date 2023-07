Moscova depune eforturi in diferite modalitați pentru a impiedica furnizarea de avioane de lupta americane F-16 catre Ucraina. „Am informat puterile nucleare – SUA, Marea Britanie și Franța – ca Rusia nu poate ignora capacitatea acestor avioane de a transporta arme nucleare”, a declarat Serghei Lavrov, conform antena3.ro „Forțele noastre armate nu pot stabili daca fiecare avion de acest tip este echipat sau nu pentru utilizarea de arme nucleare. Simplul fapt al apariției acestui tip de avion in cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei va fi privit de noi ca o amenințare in sfera nucleara din partea…