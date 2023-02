Rusia va colecta ADN-ul și persoanelor suspectate de infracțiuni Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care extinde lista celor care fac obiectul inregistrarii genomice obligatorii (colectarea de mostre ADN) inclusiv pentru persoanele suspectate de infracțiuni, anunța TASS. Documentul a fost publicat luni pe portalul de informații publice al guvernului rus. Pana acum, inregistrarea genomica era obligatorie in Rusia doar in cazul persoanelor […] The post Rusia va colecta ADN-ul și persoanelor suspectate de infracțiuni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

