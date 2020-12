Rusia va bloca site-uri precum Facebook sau Twitter dacă vor discrimina sau cenzura utilizatorii Deputatii rusi au adoptat o lege care permite blocarea site-urilor de internet, precum Facebook, Twitter sau Youtube, daca acestea sunt gasite vinovate de „cenzura” sau „discriminari”. Acest text, validat in ultima lectura, se refera la „sanctiuni impotriva cenzurii vizandu-i pe rusi sau media” tarii, a indicat camera inferioara a parlamentului, Duma, intr-un comunicat. Legea ar urma sa permita sanctionarea „limitarilor de acces la informatii din motive legate de nationalitate, limba, origine” si face posibila blocarea „completa sau partiala” a site-urilor incriminate. Duma precizeaza ca aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

