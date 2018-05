Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, luni, ca Moscova si Beijingul au convenit sa blocheze orice incercare a Statelor Unite de a sabota acordul nuclear cu Iranul, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Suntem impotriva revizuirii acestui acord, iar incercarea de a minimaliza ani de…

- Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat, duminica, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu rupa acordul nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, adaugand ca un astfel de gest ar genera un precedent periculos, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.ro.

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, afirma ca atmosfera la Washington este "toxica", sugerand ca situatia este specifica Razboiului Rece, cu o mare lipsa de incredere in relatiile bilaterale. Intr-un interviu acordat postului NBC News, Anatoli Antonov a reiterat ca Rusia nu s-a implicat…

- Esecul demersurilor ONU pentru adoptarea unei rezolutii asupra Yemenului critice la adresa Teheranului reprezinta un nou esec pentru SUA, au precizat, ieri, autoritațile iraniene, informeaza AFP. Rusia a...

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

